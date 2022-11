Ukraina jalgpallur jättis karjääri välisliigas pooleli, et minna kodumaad kaitsma

«Aitasin oma kaasmaalasi ennegi eri viisidel, kuid enam sellest ei piisa. Kui tahame oma kodumaa päriselt vabastada, siis peame endast veelgi rohkem andma. Olen seda otsust niigi kaua edasi lükanud, sest mõned on praeguseks juba üheksa kuud võidelnud. Mul endal tuli aga mõned asjad lahendada enne Ukrainasse naasmist. Kas ma kardan? Praegu mitte. Aga kui ma päriselt rindele lähen, saab see ilmselt ikkagi hirmus olema,» vahendab väljaanne Dziennik Polski mehe öeldut.

Video sellest läks mõistagi ka viraalseks, kuid Židkovi sõnul pole ta mingi kangelane. «Mina pole kangelane. Kangelased on need, kes on kõik need üheksa kuud Ukrainat kaitsnud!» lausus ta.