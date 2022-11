Naiste õiguste üle arutlenud Katari MMi suursaadik sattus taas skandaali

Nõnda lausutigi laua taga resoluutselt, et naised peavad avalikes kohtades kindlasti oma nägu katma. Kui ZDFi reporter selle peale uuris, miks see vajalik oli, esitas omapoolse vastuse üks Salmani semudest.

«Kujutage ette, et teie ees on paberita komm. Te ei saa aru, kas keegi on seda puudutanud või hammustanud. Siis on teil ka teine komm, mis on endiselt pakendis. Millist sina eelistaksid sina?» päris too ajakirjanikult.