Latvala lõi letti Lappi võimaliku asendaja

Kuigi ametlikult seda veel kinnitatud pole, kirjutavad kõik ralliväljaanded kindlas kõneviisis sellest, et Lappi täidab Hyundais Ott Tänakust vabaks jääva koha. Ning kuigi saarlast on omakorda seostatud Toyotaga, on see palju hägusem spekulatsioon.

Kindel on aga see, et Latvalal tuleb täita Lappist vabaks jääv koht, mis ei pruugi olla aga täiskoht, sest tänavu jagas soomlane masinat kaheksakordse maailmameistri Sebastien Ogier'ga.

Jaapani ralli järel sai Toyota šefilt päritud, kas prantslane võiks tuleval aastal autot jagada tõusva päikese maal teda edestanud ning poodiumi alumisele astmele tõusnud Takamoto Katsutaga. «Ma ei tea, eks seda ole aasta lõpus näha,» kulges Latvala ümar vastus.

«Katsuta on teinud tänavu stabiilset tööd ja me võime vaikselt hakata mõtlema selle peale, et ta on üks reaalne variant, mis puudutab põhimeeskonna sõitjaid. Ta tulemused on piisavalt head,» jätkas soomlane, kuid lisas seejärel kärmelt. «Me peame jätkuvalt läbirääkimisi selles osas, mida tuleval aastal teeme. Kuid Taka on üks variant.»