Ronaldo hoiab vastusündinult surnud poja tuhka kodus isa kõrval

Tänavu aprillis avaldas Ronaldo koos kihlatu Georgina Rodríguezega, et üks nende äsja sündinud kaksikutest ei pidanud vastu. Pisipoja surnukeha tuhastati.

«Poja tuhk on minuga, nagu mu isagi. Nad on minu majas. Tahan, et nii jääkski. Ma ei soovi nende tuhka ookeani või merre visata,» selgitas Ronaldo, kelle isa suri 17 aastat tagasi.