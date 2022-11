Tänak ei kahetse Hyundaisse minekut

«Tulime siia, et võidelda järgmise MM-tiitli eest. Seda siiski ei juhtunud ja tegelikult ei suutnud ma kordagi tiitliheitlusesse saada nende kolme aasta jooksul. Vaatamata sellele oli see imeline kogemus. Tutvusin väga paljude inimestega, kellest mõned said ka sõbrad kogu eluks. See kõik oli siia tulemist väärt,» lausus Tänak ralliportaalile Dirtfish antud intervjuus.