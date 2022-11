Hyundai leping üllatas Lappit ennastki

2017. aastal WRC-autoga debüteerinud soomlane on saanud õnne proovida nii Toyota, Citroëni kui ka M-Spordi võistkonnas, nüüd jõudis järg Hyundai kätte. Lappile avas ukse Lõuna-Korea autotootja juurde Ott Tänak, kes lahkus enne lepingu tähtaja lõppu.

«Elu on täis üllatusi!» ütles Lappi pressiteates, kus tema leping Hyundaiga ametlikult välja hõigati. «Hyundaiga MM-sarjas täishooaja kaasategemist ei osanud ma küll oodata. See on unistuse täitumine ja unikaalne võimalus.»