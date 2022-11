Meedia: Manchester United kavatseb Cristiano Ronaldo vastu kohtusse minna

Säärase lükke põhjuseks on Ronaldo hiljutine Piers Morganile antud intervjuu, kus portugallane esitas klubi kohta erinevaid valeväiteid. Näiteks lausus ta usutluses, et teda sunnitakse Unitedist lahkuma, et võistkonna ametiisikud ei näidanud tema aprillis surnud lapse osas üles kaastunnet, et klubi omav Glazerite perekond ei hooli tegelikult Unitedist ning et peatreener Erik ten Hag ei austa teda.

Nõnda ongi United ette valmistamas omapoolset vastulööki, mis tugineb suurel määral sellel, et Ronaldo rikkus sellist intervjuud andes oma lepingut. Veel pole teada, kas klubi soovib portugallasele esitada kahjunõude või temast lihtsalt lahti saada.

The Guardian kirjutab oma allikatele tuginedes, et igal juhul näib enam kui kindel, et Ronaldo Punaste Kuradite – nõnda fännid Unitedit kutsuvad – eest enam väljakule ei jookse.