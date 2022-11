Järgmisel aastal võib Toyota roolis näha ka uusi nägusid

Nimelt andis tiimipealik Jari-Matti Latvala mõista, et Toyota on valmis oma neljandat võistlusautot tuleval aastal välja rentima. Selline võimalus eksisteerib etappidel, kus Ogier ei võistle ja muidu neljandat autot ohjav Katsuta kehastub omakorda kolmandaks tiimisõitjaks.

«Oleme seda omakeskis arutanud ja nendel etappidel, kus meil on neljas auto vaba, kaalume tõepoolest ka selle välja rentimist,» sõnas Latvala WRC-sarja kodulehele antud usutluses.

Tiimipealiku kinnitusel ei tasu sellest teadaandest aga midagi muud – näiteks mõne sõitja võimalikku lisandumist – välja lugeda. «See tähendakski puhtalt rentimist, ei muud. Kui keegi on tõesti sellest huvitatud, siis oleme valmis seda varianti kaaluma. Praegu ei tea me, kas see üldse võiks juhtuda, kuid mõistagi kuulame ka meie maad selles osas, kas leiduks sõitjaid, kes oleks sellisest variandist huvitatud.»