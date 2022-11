Neuville uutest tiimikaaslastest: nüüd jagavad kõik sõitjad samu eesmärke

Kauane Hyundai tiimi põhisõitja Neuville on uue kamraadi Lappi osas igatahes elevil. «Saame 2023. aastale nüüd vastu minna hea enesetunde ja veelgi parema motivatsiooni pealt. Meil on tugev koosseis ja kogenud sõitjad,» vahendas Rallit.fi belglase sõnu.

«Esapekka on meeskonna jaoks suurepärane täiendus. Olen kindel, et ta toob meie tegemistesse olulise perspektiivi,» vihjas Neuville seeläbi Lappi Toyota-teadmistele.

Heameelt tundis belglane ka Breeni Hyundaiga taasliitumise üle. «Tore, et Craig on meeskonnas tagasi. Meil on tiimis nüüd hea kombinatsioon tuttavatest meestest, kuid lisaks ka uut verd. Olen kindel, et saame uueks hooajaks hea hoo. Tiimi eetika on meie jaoks väga oluline ja usun, et kõik sõitjad jagavad nüüd samu eesmärke,» lausus Neuville lõpetuseks.