Lappi otsus tuli Toyotale halva üllatusena

Latvala toonitas enne sõitjate välja kuulutamist korduvalt, et sooviks sama koosseisuga tuleval hooajal jätkata, kuid Lappi lahkumine Hyundaisse rikkus selle plaani.

«Kui täiesti aus olla, siis asjad läksid nii, et kui Ott [Tänak] lahkus Hyundaist, siis see oli kõigile väike üllatus. Hyundai vajas sõitjat ja nad tegid Esapekkale hea pakkumise. Sellel hetkel olime samuti sõitjatega 2023. aasta osas läbirääkimisi alustanud,» rääkis Latvala Rallit.fi-le.

«Muidugi oli üllatus, et Hyundai tegi Lappile pakkumise. Me saime talle ainult sisuliselt poolt hooaega pakkuda, samal ajal kui Hyundai pakkus täishooaega. Me ei suutnud nende pakkumisega võistelda.