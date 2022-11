OTSEBLOGI ⟩ Millise avapaugu annavad Katar ja Ecuador tänavusele MMile?

Enne mängu:

Võõrustaja Katar on vaat, et kõige hoolsamalt MMiks põhja ladunud meeskond. Ainuüksi juunikuust saati on peetud 19 kohtumist, millest kaotatud kõigest kolm. Siiski ei maksa pealtnäha ehmatavast numbrist ennast päriselt ehmatada lasta, sest võite jagub sama seeria sisse üheksa ning neistki on kaks tükki tulnud mitteametlikes sõpruskohtumistes Slovakkia amatöörklubide vastu.