EELVAADE ⟩ Kuuendat tiitlit jahtiv Brasiilia alustab MMi Serbia vastu

Kes on selle mängu soosik?

Kes meid ei usu, see võtku aluseks kas või Statista numbrid: kui Serbia koondislaste koguväärtust hinnatakse 404 miljoni euro peale, siis Brasiilia puhul võib samale arvule rahumeeli 1 ette kirjutada. Jah, Sambamaa koondise hinnanguline väärtus on 1455 miljonit eurot.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Serbia arstidel seevastu on käed-jalad tööd täis. Esimene murelaps on neil staarründaja Dusan Vlahovic. Juventuse edurivimeest on viimased poolteist kuud seganud lähendajalihase vigastus, mis pole tal lubanud üldse platsile joosta. Teine murelaps on teine kesktormaja Aleksandar Mitrovic, kellele teeb muret hüppeliiges ja kes samuti viimaseid kohtumisi pingilt on jälginud.