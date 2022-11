OTSEBLOGI ⟩ Kas Verstappen lõpetab ajaloolise hooaja võidukalt?

Viies ja kuues stardiplats kuuluvad Mercedestele: Lewis Hamilton (+0,684) ja George Russell (+0,687). Hamiltoni jaoks on lõppev hooaeg seega esimene, kus ta jäi esimest korda karjääri jooksul parima stardikohata.

Verstappeni jaoks on tegu ajalooliselt eduka hooajaga, sest ta on võitnud rekordilised 14 etappi. Abu Dhabis on tal võimalik püüda ka 15. võitu.