Hyundaiga taas käed löönud Sordo: sellest on saanud minu perekond

Sordo on Hyundai meeskonnas sõitnud alates Lõuna-Korea autotootja rallimeeskonnas sõitnud alates nende liitumisest MM-sarjaga 2014. aastal. Tuleval aastal hakkab ta autot jagama Craig Breeniga.

«Selle lepingu sõlmimine oli selge ja lihtne ülesanne. Rohkem kui 10 aasta jooksul on sellest tiimist saanud minu perekond. See on minu meeskond ja kuulun siia,» lausus Sordo Soome väljaandele Rallit.fi.