MM Katari moodi: 60 000 pealtvaatajale mõeldud staadionile mahtus 67 372 inimest

Katar võõrustas avamängus Ecuadori Al Bayti staadionil. Möödunud aasta 30. novembril valminud jalgpalliareen on võimas ning mahutab lausa 60 000 inimest. Huvitaval kombel mahtus sinna MMi ajal oluliselt rohkem inimesi.

Nimelt avaldas FIFA ametlikud andmed, milles on märgitud, et avamängu jälgis staadionilt koguni 67 372 inimest. Olukorra tegi veidramaks ka fakt, et juba mängu jooksul oli näha tribüünil mitmeid tühjasid istekohti.