Vastuoluline WRC-ralli võib kalendrisse naasta

Itaalia väljaanne Area Corse teatel on Monza ralli korraldajatel antud teada, et nad võiksid olla valmis MM-sarja kalendris auke katma. Seda ennekõike asjaolu tõttu, et mitme MM-etapi korraldamise osas on kerkimas üha rohkem küsimärke. Itaalia väljaande teatel on küsimärgid nii Kesk-Euroopa, Jaapani kui ka Saudi Araabia ralli osas.