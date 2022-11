OTSEBLOGI ⟩ Manest ilma jäänud Senegali ootab kohe ees raske pähkel Hollandi näol

Enne mängu:

Senegal on tänavu pidanud tervelt 20 kohtumist. Suuresti on mängitud Musta Mandri tiimidega, aga septembris võideti 2:0 Boliiviat ja tehti 1:1 viik Iraaniga. Senegali tänavune saldo on 14 võitu, kolm viiki ja kolm kaotust. Ent nende tase võrreldes maailma tipuga, mida A-alagrupis esindab just Holland, on tundmatu.