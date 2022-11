OTSEBLOGI ⟩ Bale teenis penalti ja aitas Walesil USA vastu viigistada

Enne mängu:

USA arvel on sel aastal 12 kohtumist. Suuresti on pusitud oma maailmajao esindajatega, ent rammu on katsutud ka teistega: tasuks 3:0 võit Maroko üle, väravateta viigid Uruguay ja Saudi Araabiaga ning 0:2 kaotus Jaapanile. Ameeriklaste saldo tänavu on viis võitu, neli viiki ja kolm kaotust. Võitude seas pole aga midagi, mis paneks silma särama.