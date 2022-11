EELVAADE ⟩ Messit ohjanud saudid kutsuvad järgmisena endale külla Poola ja Lewandowski

Kes on selle mängu soosik?

Ikkagi Poola . Jah, saudidel õnnestus avamängus Argentina alistamisega küll kõikide kriitikute suud kinni panna – ja tavafännide omad põrandale kukutada – kuid nagu öeldakse: välk kaks korda samasse kohta ei löö. Messi ja Co vastu valiti ideaalne suluseisulõksu taktika, mis väikese õnne kaasabil ka vilja kandis. Teist analoogset õnnestumist on raske näha.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Lisaks on MM suure tõenäosusega lõppenud Yasser Al-Shahrani jaoks, kes sai Argentina kohtumise üleminutitel oma väravavahilt põlvega täistabamuse vastu pead ning on käinud seetõttu praeguseks juba operatsioonilaual.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Poolale mõeldes kerkib huulile vaid üks nimi: Robert Lewandowski. Ta on maailma üks paremaid ründajaid, kes on koondise eest saanud 135 kohtumisega kirja 76 väravat. Samas, MMil on ta nelja mängu järel jätkuvalt kuival, eksides Mehhiko vastu ka penaltil. Kas mingi needus?

Juba valiksari reetis, et Saudi Araabia kõige ohtlikumad mehed on Saleh Al-Shehri ja Salem Al-Dawsari. Pärast matši Argentinaga teame, et nii see ka on!