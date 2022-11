Cristiano Ronaldo jõudis Instagramis müstilise tähiseni

Olgu tõe huvides mainitud, et Instagrami enda kasutajal on jälgijaid 568 miljonit, kuid tegemist ei ole ühe persooni kasutajaga.

Nii Ronaldo kui ka Messi jälgijaskond on sotsiaalmeedias viimastel päevadel kõvasti kasvanud ning seda peaasjalikult Louis Vuittoni reklaamkampaania tõttu, kus mõlemad jalgpallurid osalesid. Ronaldo üles laetud foto Instagrami kogus 36,5 miljonit ja Messi oma 28,2 miljonit meeldimist. Maailmarekord kuulub aga jätkuvalt fotole munast , mis on kogunud pea 60 miljonit meeldimist.

Hiljuti Piers Morganile intervjuu andnud Ronaldo tunnistas, et edu sotsiaalmeedias valmistab talle palju rõõmu. «Olen selle üle väga uhke. Mulle läheb korda, et ma inimestele meeldin,» rääkis ta.

«Vahepeal küsin endalt, miks just mina olen number üks? Kui aus olla, siis mitte ainult sellepärast, et mängin hästi jalgpalli, vaid siinkohal tuleb mängu ka palju muud. Sul peab olema karismat, et inimesed saaksid sinuga sidet tunda. Ma arvan, et hea välimus aitab ka kaasa,» jätkas Ronaldo.