FIFA ähvardus sundis tippkoondiseid lubadusest taganema

Nimelt teatas FIFA, et kõik kaptenid, kes kannavad MMil LGBTQ+ kogukonna toetuseks vikerkaarevärvilist kaptenipaela, saavad kollase kaardi.

Nüüd tegid seitsme riigi jalgpalliliidud ühisavalduse, kus teatasid, et ei kavatse oma mängijaid keerulisse olukorda panna. Tähendaksid ju kaks kollast kaarti eri mängudes ühemängulist võistluskeeldu.

«Oleme FIFA otsusest, mis meie arvates on pretsedenditu, pettunud. FIFA andis selgelt mõista, et karistab sportlikult meie kapteneid käepaela kandmise eest. Olime valmis maksma trahvi, mis tavaliselt vormieeskirjade rikkumise eest järgneb. Kuid me ei saa panna oma mängijaid olukorda, kus nad võivad saada kollase kaardi või kus neid sootuks väljakult lahkuma sunnitakse,» teatasid jalgpalliliidud ühisavalduses.