OTSEBLOGI ⟩ Argentina on Saudi Araabia võrku löönud neli palli, ent juhib kõigest 1:0

Enne mängu:

Argentina on sel aastal oma üheksast mängust võitnud tervelt kaheksa. Palju on mängitud selgelt nõrgematega, samas tehti 3:0 säru valitsevale Euroopa meistrile Itaaliale, kelle unistuse MMist lõpetas muidugi kaotus Põhja-Makedooniale...

Saudi Araabia on pidanud suisa 14 kohtumist. Võidetud on neli, kaotatud neli ja viigistatud kuus mängu. Märgiline on aga see, et Saudi Araabia pole tänavu kordagi löönud ühes kohtumises vähemalt kaks väravat.