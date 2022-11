OTSEBLOGI ⟩ Taani ihkab Tuneesia vastu tõestada, miks neid turniiri mustaks hobuseks peetakse

Enne mängu:

Taani on väljakul käinud kaheksa korda ning saldoks on viis võitu ja kolm kaotust. Sealjuures tehti kaks korda selg prügiseks valitseval maailmameistril Prantsusmaal, kellega kuulutakse Kataris ühte alagruppi.

Tuneesia on pidanud 13 kohtumist. Saadud on seitse võitu, neli kaotust ja kaks viiki ehk seis pole kehv. Aga seda, kui kaugel on Tuneesia maailma tipust, näitas hästi viimane mäng enne MMi: Brasiilia klohmis neid 5:1.