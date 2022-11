Soome meedia: Tänak võib järgmisel hooajal ikkagi Toyotaga sõita

Sellisele spekulatsioonile pani aluse Toyota rallimeeskonna pealiku Jari-Matti Latvala lause, et nad on järgmisel hooajal valmis rentima Rally1-autosid ka meeskonnast väljapoole. Kusjuures selle võimaluse kohta olla Toyotalt juba uuritud.

Soomlasest rallimänedžer Timo Jouhki ei välista, et selline spekulatsioon võib tõeks saada, kuid peab seda siiski üsna ebatõenäoliseks. «See oleks hirmsalt kallis. Ma ei usu, et ta niimoodi autot rentima hakkab,» lausus Jouhki.

Tema hinnangul on tõenäoline, et Tänak jätkab karjääri M-Spordis, kuid sõidab kaasa pooliku hooaja. «Kõige tõenäolisem variant on, et ta ei sõida väga palju. Ja kui ta sõidab, siis ainult mõnedel rallidel,» pakkus ta.