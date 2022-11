Walesi mängija pere tabas MM-debüüdi eel tragöödia

«Eile sain ma kõige valusama uudise, mida ma saanud olen, kui mu ema ütles mulle, et mu vanaisa suri ära,» jätkas waleslane.

Juba kohtumise ajal oli näha, et Williams on emotsionaalne. Kui enne matši algas Walesi hümn, oli näha, et Williams hakkas nutma ning ka pärast kohtumise lõpuvilet olid tal pisarad silmas.