BLOGI ⟩ Ehmatuse üle elanud Prantsusmaa surus Austraalia selili

Prantsusmaa on tänavu pidanud kaheksa kohtumist. Tulemused tekitavad aga muret, sest võidetud on ainult Austriat, Elevandiluurannikut ja Lõuna-Aafrika Vabariiki, kellest ükski pole märkimisväärselt tugev. Kaotuste hulgas on allajäämised Taanile ja Horvaatiale, kes on küll väga heal tasemel, aga ei kuulu vutimaailma raskekaallaste hulka.