OTSEBLOGI ⟩ Kaotusseisust välja tulnud Prantsusmaa sai püssi paukuma

Prantsusmaa sai päev enne MMi avamängu teada, et nende ründetuus Karim Benzema Kataris väljakule ei jookse. Sellest on kahju, sest valiti ju kesktormaja tänavu maailma parimaks jalgpalluriks.

Kängurumaa meeste hulgas on kõige suurem küsimärk ääreründaja Martin Boyle, kes vigastas eelmisel kuul põlve. Kui Boyle ei saa koondist Kataris aidata, võetakse tema asemel punti Marco Tilio, kes lennutati just sellepärast Dohasse.

Prantsusmaa on tänavu pidanud kaheksa kohtumist. Tulemused tekitavad aga muret, sest võidetud on ainult Austriat, Elevandiluurannikut ja Lõuna-Aafrika Vabariiki, kellest ükski pole märkimisväärselt tugev. Kaotuste hulgas on allajäämised Taanile ja Horvaatiale, kes on küll väga heal tasemel, aga ei kuulu vutimaailma raskekaallaste hulka.