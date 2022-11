Messi teekond unenäost luupainajasse

Lisati, et tänane kaotus oli tohutu löök meeskonnale ja kõigile jalgpallisõpradele, kes unistasid, et alanud MMist saaksid Messi mängud. Tegelikult pole kõik Argentina jaoks veel kadunud ning ajaloos on favoriidid ennegi alguses vääratanud, kuid siis jõudu kogunud ning lõpetanud turniiri võidukalt. Argentinat ootavad C-grupis veel ees kohtumised Mehhiko ja Poolaga.