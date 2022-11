OTSEBLOGI ⟩ Kotsaril on veel juurde panna, Baskonia kaotas avapoolaja Žalgirisele

Viimastel nädalatel on paremaid esitusi näidanud Kaunase mehed. Pärast keerulist hooaja algust on viimasest kuuest Euroliiga mängust võidetud viis.

Baskonia nool on viimastel nädalatel olnud suunaga alla. Kaotatud on kaks matši järjest. Tõsi, kodus mängitakse väga hästi. Neljast Fernando Buesa Arena partiist on kaotatud vaid üks, seegi napilt tabeli teise, Piraeusi Olympiacose vastu.