OTSEBLOGI ⟩ Hispaania alustab MMi Costa Rica vastu

Möödunud reedel teatas Hispaania, et vasakkaitsja Jose Gaya peab hüppeliigesevigastuse tõttu MMi kõrvalt vaatama. Põlvevigastusega on audis edurivimees Mikel Oyarzabal. Poolkaitsja Koke vigastas küll oktoobri keskel reit, kuid liitus eelmisel nädalal täistreeningutega. Costa Rica on seevastu vigastustest prii.

Tänavu on Hispaania väljakul käinud üheksa korda. Ainus kaotus tuli 1:2 Šveitsilt, samas pole ühtegi A-kategooria riiki võidetud. Alistatud on Portugal, Jordaania, Šveits, Tšehhi, Island ja Albaania. Costa Rical on koondisemänge 12. Alla on jäädud vaid Panamale, kuid teiste hulgas on alistatud oma regiooni suurjõud USA ja Kanada. See ilmestab tõsiasja, et Costa Ricat tuleb tõsiselt võtta.