BLOGI ⟩ Kanada võitis jalgpallisõprade südame, kuid kaotas mängu Belgiale

MMi eel sai Kanada suure ehmatuse, kui nende nimekaim mängija Alphonso Davies vigastas 5. novembril reit. Viimased uudised aga raporteerivad, et Müncheni Bayerni vasakäär on MMiks valmis.

Kanada on väljakul käinud 12 korda. Kaotusi on vaid neli, kui vahtralehemaale on säru teinud Uruguay, Honduras, Panama ja Costa Rica. Pole just kõige esinduslikum seltskond, või mis?