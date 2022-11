OTSEBLOGI ⟩ MMi jõudemonstratsiooniga alustanud Inglismaad ootab nüüd oluliselt kõvem pähkel

Jänkidel jagunevad väravad võrdlemisi ühtlaselt. Märgiline on seegi, et Katari sõitnud koondises on vaid kaks meest, kel enam kui kahekohaline arv väravaid: Christian Pulisicil 21 ja Jordan Morrisel 11. Londoni Chelsea mees Pulisic võikski olla ameeriklaste ohtlikuim mängija, kuid nagu avamäng tõestas, on ta võimeline ka hästi kaaslastele söötu lükkama.