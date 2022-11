OTSEBLOGI ⟩ Mida suudab Holland koduperemehed maha murdnud Ecuadori vastu?

Enne mängu

Kes on selle mängu soosik?

Esmapilgul tahaks ju öelda Holland, ent avamäng Senegali vastu just kõige veenvam polnud. Siiski, Ecuadoristki ei saanud me samamoodi ette täit pilti, kuna oponendid Katarist põrusid lihtsalt igal võimalikul moel. Seega jääme hetkel MMi-eelsetele kaalukaussidele truuks.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Avamängu eel ütles Hollandi peatreener Louis van Gaal, et ründaja Memphis Depay ei alusta Senegali vastu, sest taastub reievigastusest. See vastas tõele, kuid teisel poolajal hollandlaste suurim väravakütt ikkagi sekkus.

Lühidalt: muresid ei näi oranjedel olevat, sest isegi eelmisel nädalal põlvele liiga teinud Denzel Dumfries jooksis avamängus äärel üles-alla nagu noor hirv.

Ecuadori suurimad firmad on seotud nende avamängu sangari Enner Valenciaga, kes samas kohtumises põlvele liiga tegi ja teisel poolajal ka välja vahetati. Mängujärgses intervjuus sõnas ründaja siiski, et on järgmisi mänge silmas pidades «lootusrikas».

Häid uudiseid ka. Nagu avamäng kinnitas, siis vahetusest sekkunud Jeremy Sarmiento on ikkagi mänguküps. Samas jäid pingile Robert Arboleda ja Carlos Gruezo, kuid see võis olla tingitud ka meeste hoidmisest, arvestades kui kontrolli all too kohtumine Ecuadori jaoks ikkagi oli.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?