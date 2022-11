OTSEBLOGI ⟩ Kas Ghana suudab Cristiano Ronaldot ja Portugali taltsutada?

Samas, suurturniiridel on Ronaldol motivatsioon niikuinii laes, seega eks see värav viib emma-kumma Manchester Unitedi mehe jala läbi tule.

Ghana nimekirjast võime leida kolm meest, kel koondise eest ette näidata kahekohaline väravate arv: Jordan Ayew (84 mängu, 19 väravat), Andrew Ayew (110 mängu, 23 väravat) ja Thomas Parter (40 mängu, 13 väravat). Tänavu need mehed aga Ghana eest eriti skoorinud pole: triost on ainsana korra jala valgeks saanud Andrew, sedagi 14. jaanuaril Gaboni vastu.

Portugal on tänavu peetud üheksast matšist võitnud küll kuus, kuid need on olnud just need kohtumised, kus vastas ongi olnud eeldatavalt nõrgem meeskond. Kui oponendiks tuli Hispaania, tehti esmalt 1:1 viik ja seejärel kaotati 0:1. Samamoodi jäädi korra 0:1 alla Šveitsile. Lühidalt: oma on üldjoontes ikkagi ära tehtud, kuid üle varju hüpatud (veel) pole.