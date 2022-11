BLOGI ⟩ Brasiilia tegi Serbiaga sotid selgeks, Richarlison lõi MMi ilusaima värava

Serbia arstidel seevastu on käed-jalad tööd täis. Esimene murelaps on neil staarründaja Dusan Vlahovic. Juventuse edurivimeest on viimased poolteist kuud seganud lähendajalihase vigastus, mis pole tal lubanud üldse platsile joosta. Teine murelaps on teine kesktormaja Aleksandar Mitrovic, kellele teeb muret hüppeliiges ja kes samuti viimaseid kohtumisi pingilt on jälginud.