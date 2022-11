OTSEBLOGI ⟩ Euroopa ja Aafrika tiimide viimased mängud ei toonud väravaid, kuidas läheb Šveitsil ja Kamerunil?

Enne mängu:

Euroopa ja Aafrika koondised on sel MMil seni omavahel kohtunud kolmes mängus. Kui hakatuseks alistas Holland Senegali 2:0, siis seejärel jäid nii mängudes Taani – Tuneesia kui ka Horvaatia – Maroko väravad löömata. Kuidas läheb Šveitsil ja Kamerunil?

Šveitslased viivad praegu regulaarselt kirikusse küünlaid, et nende superstaarist väravavaht Yann Sommer kuidagigi MMil mängida saaks. Puurivaht tegi oktoobris liiga oma hüppeliigesele ega ole sellest asjast minutikski enam väljakule astunud. MMi koosseisu ta küll lisati, kuid samas võib Šveitsi koondise nimekirjast leida kokku neli väravavahti. Fakt, mis kõneleb siinkohal vist iseenda eest...

Šveits on pidanud tänavu üheksa kohtumist, millest võitnud kõigest kolm. Nigel protsent, kuid see paraneb märgatavalt, kui võtta arvesse, et neil tuligi pallida Euroopa eliidis ehk Rahvuste liiga A-tasandil.