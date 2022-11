OTSEBLOGI ⟩ Lõuna-Korea ja Uruguay mängu võimalustevaene avapoolaeg lõppes väravateta

Enne mängu:

Uruguay koondise puhul on kerged küsimärgid ründaja Edinson Cavani ja kaitsja Ronald Araujo kohal. Esimene neist jäi hüppeliigese vigastuse tõttu kõrvale Valencia kahest viimasest liigamängust, teine pole pärast septembris tehtud kõhulihase operatsiooni samamoodi väljakul käinud ning tema avamängus osalemine on ikkagi kahtluse all.