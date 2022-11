Miks määratakse MMil nii palju lisaminuteid?

Jah, Inglismaa ja Iraani mängus oli üksjagu vigastuspause, kuid kindlasti mitte 27 minuti jagu. Kuhjaga üleminuteid on kohtunikud lisanud teistelegi mängudele. Näiteks USA ja Walesi ning Senegali ja Hollandi teisele poolajale lisati kümme minutit. Varem oleks kohtunik sellistele matšidele andnud kolm-neli üleminutit. Mis siis vahepeal juhtunud on?

Tegelikult hoiatas FIFA kohtunike osakonna pealik Pierluigi Collina juba enne MMi, et jalgpallimängud venivad pikemaks. Kohtunikele on antud selged juhised ajaraiskamise vastu võidelda. Nii mõõdetakse väravatähistusi, vigastuspause, vahetusi ja muid seisakuid erilise hoolega.

«Tegelikult ei ole see mindagi uut. Eelmisel MMil Venemaal oli tavaline, et neljas kohtunik näitas seitset, kaheksat ja üheksat minutit. Soovitasime kohtunikel olla väga täpsed üleminutite arvutamisel, et kompenseerida teatud tüüpi kaotatud aega. Tahame vältida, et aktiivset mänguaega on vaid 42, 43 või 44 minutit. See ei ole aktsepteeritav,» lausus Collina pressikonverentsil.