OTSEBLOGI ⟩ Kotsar ja Raieste sõidavad koos Baskoniaga külla Barcelonale

Baskonia suutis sel nädalal taas võidureele naasta, kui Euroliiga üheksandas voorus saadi koduväljakul jagu Kaunase Žalgirisest 93:73. Antud võit kergitas Baskonia Euroliiga tabelis kuuendale kohale, kui nende saldo on viis võitu ja neli kaotust.

Barcelona on saanud enda mängumootori väga hästi käima. Viimasest üheksast kohtumisest on võidetud koguni seitse ning neist neli on tulnud Euroliigas. Seejuures saadi sel nädalal koduväljakul juba võidurõõmu maitsta ka Belgradi Partizani vastu.