OTSEBLOGI ⟩ Kas Messi ja Argentina suudavad Mehhiko vastu krahhi vältida?

MMi Saudi Araabialt šokk-kaotusega alustanud argentiinlastel ei jää üle muud, kui nüüdsest alates igas mängus maksimaalselt keskenduda ja kõik välja panna. Klass on neil ju olemas, enne MMi avamängu oldi 36 kohtumises järjest kaotuseta. Kui Lionel Messi ja kompanii ühel hetkel hoogu satub, on pidurdamine ilmselt võimatu.

Samas on tegemist Ladina-Ameerika duelliga. Mehhiko on traditsiooniliselt tugev jalgpallimaa, seda tõestati ka avavooru mängus Poolaga. Mehhiklaste kaitse toimis hästi. Kindlasti püütakse teha kõik, et Argentinagi nullil hoida.