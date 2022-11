OTSEBLOGI ⟩ Ronaldo ja Portugal ihkavad Uruguayle eelmise MMi eest kätte maksta

Kui võiks arvata, et jalgpallimaailmas kaks suurt koondist on teineteisega mitmel korral vastamisi läinud, siis tegelikult on asi vastupidi. Need kaks koondist kohtusid esimest korda neli aastat tagasi toimunud MM-finaalturniiri kaheksandikfinaalis. Toona jäi Edinson Cavani väravatest 2:1 peale Uruguay, kes lõpetas Portugali teekonna.