OTSEBLOGI ⟩ Väravapõuas Wales vajab Inglismaa vastu võitu

Inglismaa soovib B-alagrupis kindlasti esikohta noppida. Selleks võib piisata viigist, kuid võit garanteeriks esikoha. Seega võiks mänguks häälestatus olla Inglismaal üsna hea. Lisaks peaksid nad olema täies rivistuses. Vigastusest on paranenud ka äärekaitsja Kyle Walker.

Ka Walesil on võimalus alagrupist edasi pääseda. Selleks tuleb Inglismaa alistada ja loota USA ja Iraani mängus viigile. Kui Wales suudab Inglismaa alistada nelja väravaga, pääsetakse edasi sõltumata teise mängu tulemusest. Nelja väravat Inglismaa vastu on loota väga keeruline, kuna nad on löönud MMil vaid ühe värava ning sedagi penaltist, mille realiseeris Gareth Bale.