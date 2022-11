OTSEBLOGI ⟩ Võitu vajav Senegal läks Ecuadori vastu juhtima

Mõlemal koondisel on viimases voorus kaalul ei rohkem ega vähem kui alagrupist edasipääs. Ecuadori olukord on parem, sest neid viiks kaheksandikfinaali ka viik. Senegalile sobiks viik vaid juhul, kui Katar võidab vähemalt kolme väravaga Hollandit, mis kõlab utoopiliselt.

Ecuadori koondise suurim küsimärk on, millises seisus on Enner Valencia. 1:1 viigiga lõppenud mängus Hollandi vastu oma turniiri kolmanda värava löönud ründaja lahkus väljakult kanderaamil, sest tegi liiga põlvele. Jeremy Sarmiento on küll mänguküps, aga päris 90 minuti vormis ta ilmselt veel ei ole. Robert Arboleda pole sel MMil veel väljakul käinud.

Senegali mängijad tulid teisest mänguvoorust läbi ilma vigastusteta. Hea uudis on kindlasti see, et turniiri eel küsimärgi all olnud RB Leipzigi kaitsja Abdou Diallo on mõlemas kohtumises teinud kaasa täismängu.