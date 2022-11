OTSEBLOGI ⟩ Tuneesia pani varumeestega mängiva Prantsusmaa surve alla ja läks juhtima

Tiitlikaitsja Prantsusmaa on alagrupist edasipääsu juba kindlustanud. Selleks, et kindlustada alagrupi võit, piisab Prantsusmaale ka viigist. Tuneesial on samuti lootust edasi pääseda, kuid selleks tuleb Prantsusmaad võita ja loota, et Austraalia ei saa jagu Taanist.

Prantsusmaa on MMil mänginud väga veenvalt. Avamäng Austraalia vastu võideti veenvalt 4:1, kuid Austraalia pole kõige kõvem mõõdupuu. Küll aga on seda Taani, kellest Prantsusmaa 2:1 jagu sai. Prantsusmaa jaoks on oluline, et Kylian Mbappé nägu oleks naerul, sest just siis teeb ta kõige paremaid esitusi. Heaks näiteks oli mäng Taani vastu, kus ta lõi kaks väravat.