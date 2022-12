Poola väravavaht vedas Messiga 100 euro peale kihla, kuid kaotas ega taha maksta!

Szczesny avaldas pärast mängu, et ajal, mil kohtunik asja uuris, sõlmis tema Messiga kihlveo 100 eurole, et kas penalti määratakse või mitte! Ta lisas, et ei kavatsegi maksta vaatamata asjaolule, et kaotas kihlveo, vahendas portaal The Athletic.

«Ütlesin talle, et võime vedada 100 euro peale kihla, et penaltit ei anta. Seega kaotasin Messile kihlveo. Ma ei tea, kas selline asi on MMil lubatud ja võib-olla saan karistada, aga see praegu ei huvita mind. Ja ma ka ei maksa talle! Tal on ju sellest 100 eurost ülskõik, come on,» rääkis Szczesny heatujuliselt.