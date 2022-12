OTSEBLOGI ⟩ Brasiilia läheb viimases voorus alagrupi võitu kindlustama

Brasiilia jaoks on alagrupist edasipääs kindel, kuid hea oleks edasi minna võitjana. Seda sellepärast, et teisena edasi minnes satuks Brasiilia play-off’i tabeli alumisse poolde, kus mängivad Hispaania, Prantsusmaa, Inglismaa ja tõenäoliselt Portugal. Ka Kamerunil on jätkuvalt võimalik edasi pääseda, kuid selleks tuleb Brasiiliat võita.