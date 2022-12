OTSEBLOGI ⟩ Horvaatia ja Jaapani lahing tõi MMi esimese lisaaja

Kes on selle mängu soosik?

Pigem Horvaatia . 2018. aasta MMi koondis on paberil tugevam, kuid üleliia veenvalt pole Kataris mängitud. Jaapanil on selle eest näidata ette kaks suurt skalpi Saksamaa ja Hispaania vastu ning seetõttu neid maha ei tohi kindlasti kanda.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Jaapanlased on tänavusel MMil löönud kaks väravat. Nende autoriteks on Ritsu Doan ja Takuma Asano. Valiksarjas kerkis jaapanlaste resultatiivseimaks Prantsusmaa kõrgliigas Monacot esindav Takumi Minamino, kelle arvele jäi 10 tabamust. Sama palju sahistas väravavõrke valiksarjas ka Yuya Osako, kuid MM-koondisesse ta ei mahtunud. MMil Jaapanit esindavatest meestest on koondise eest enim väravaid samuti Minaminol (17).