Prantsusmaa rallisõitja summutas Toyotaga seotud kuulujutu

Mõned nädalad tagasi teatas Jari-Matti Latvala, et Toyota rendib järgmiseks hooajaks ühte Rally1-autot. Tegemist on autoga, millega sõidab Sebastien Ogier. Ehk autot oleks võimalik rentida neil etappidel, kus kaheksakordne maailmameister ei osale.

Rallifännid spekuleerisid, et selline variant võiks sobida Loubet’le, kuid Korsikalt pärit rallimees lükkas selle kuulduse ümber. «Praegu tundub, et Toyotaga sõitmine on minu jaoks võimatu. Oleme sada protsenti keskendunud, et jätkata M-Spordiga. Loodetavasti saame midagi peagi välja öelda,» lausus Loubet.