Jumal tänatud, et Holland ja Argentina võitsid!

Enne asja juurde jõudmist markeerigem ära, et see, kui Taani 1992. aastal Euroopa meistriks tuli, oli ülivõimas! See, kui Island 2016. aastal EMil alagrupist edasi pääses ja seejärel kaheksandikfinaalis veel Inglismaale säru tegi, oli vinge! Või see, mida Saudi Araabia sel MMil Argentinaga tegi. Puhta punk! Ent MMidel tasub ikkagi tahta suurte vastasseise.