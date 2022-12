JÄRELVAADATAV ⟩ Selver/TalTech tegi võõrsil Pärnu vastu korrektuurid ja tagas koha karikafinaalis

Enne mängu:

Et võrkpalli karikavõistlustel selgub finalist kahe mängu koondsummas, on pärnakad ühe jalaga juba karikafinaalis. Balti liigas pärapidaja rollis olevad suvepealinlased šokeerisid poolfinaali avamängus pealinlasi, võites Selver/TalTechi nende kodusaalis 3:2 (23:25, 27:25, 26:24, 22:25, 15:13) .

See tähendab, et nüüd oma kodusaalis toimuva kordusmängu võidu korral – olgu see siis 3:0, 3:1 või 3:2 – edeneks 17. detsembril toimuvasse karikafinaali just Pärnu VK. Lisaks võib pärnakaid aidata ka 2:3 kaotus, sest seejärel selgitataks finalist kuldses geimis.